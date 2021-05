La presse espagnole s'enflamme après le sacre de l'Atlético, Manchester City va frapper très fort pour l'après Agüero

La suite après cette publicité

Le grand jour pour le LOSC

La Ligue 1 va connaître son épilogue ce soir. «Le show de l'année» titre d'ailleurs L’Équipe en une de son édition du jour. Une trente-huitième et dernière journée où Lille se déplace à Angers et où le Paris Saint-Germain affronte, lui, Brest dans cette course au titre acharnée. De son côté, Le Parisien évoque, lui, un : «suspens jusqu'au bout» . Un suspens également présent pour la course à la Ligue des Champions où l'OL et l'AS Monaco se livrent un duel à distance depuis quelques semaines désormais. «Le grand soir» titre d'ailleurs Nice-Matin en une de son édition sport, ce matin. Des Monégasques qui se déplacent à Lens pendant que Lyon recevra l'OGC Nice et tentera de gagner en espérant un faux-pas des Rouge et Blanc comme le titre Le Progrès ce matin.

L'Atlético sacré champion d'Espagne

Il aura fallu attendre la dernière journée et un nouveau scénario hollywoodien mais cette fois c'est fait, l'Atlético a été sacré, hier. «Champions !» peut-on lire en une de MARCA, aujourd'hui. Un titre acquis dans la douleur par des Colchoneros qui n'ont pas manqué de le célébrer à l'issue de leur victoire (1-2) sur la pelouse de Valladolid. De son côté, le quotidien madrilène AS rend, lui, un superbe hommage aux hommes de Diego Simeone avec une magnifique double page qui retrace les moments forts de cette célébration. Enfin, ce titre est également salué en Belgique où La Dernière Heure rend, elle, hommage à un Yannick Ferreira-Carrasco une nouvelle fois décisif dans cette conquête. De bon augure pour l'Euro qui approche à grands pas.

Guardiola veut trouver le remplaçant d'Agüero

Manchester City et Pep Guardiola semblent prêts et décidés à frapper très fort pour remplacer Sergio Agüero. «Kane ou Haaland ?» demande d'ailleurs le Daily Mirror à Guardiola, ce matin. Le technicien catalan a avoué que la quête d'un avant-centre pour combler le départ du Kun, la saison prochaine, était l'une de ses priorités. Reste à savoir vers lequel de ces deux joueurs se tournera le choix du coach de City. Harry Kane devrait d'ailleurs être très courtisé à en croire les informations de The Sun, ce matin. Le quotidien britannique explique que Manchester United serait également très intéressé par la venue du joueur et pourrait se servir de ses coéquipiers en sélection, à savoir Luke Shaw, Harry Maguire et Marcus Rashford, pour convaincre l'international anglais de rejoindre les Red Devils après l'Euro.