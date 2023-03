Newcastle prépare déjà son ambitieux mercato estival

La suite après cette publicité

Le nouveau projet de Newcastle United ne fait que commencer. Depuis leur rachat par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, les Magpies sont passés d’une équipe luttant pour sa survie à un candidat sérieux au Top 4 en Premier League, et donc à la Ligue des Champions. Sous la houlette d’Eddie Howe, les Toons sont devenus un collectif redoutable et difficile à manœuvrer. Actuellement cinquième du championnat anglais, à deux points du 4e, Tottenham, et avec deux matchs en retard, Newcastle peut rêver de la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine.

Cet incroyable come-back en C1, dès la première saison pleine sous l’ère saoudienne, donnerait aussi automatiquement un sacré coup de boost à la direction sur le marché des transferts. The Telegraph explique d’ailleurs que si publiquement, les acteurs préfèrent ne pas parler d’Europe pour la saison prochaine, en coulisses, ça s’active déjà pour renforcer l’effectif de manière conséquente et pour offrir des munitions adéquates à Eddie Howe pour lutter sur la scène européenne. Et si le budget dépendra de la Coupe d’Europe pour laquelle se qualifiera (ou non) Newcastle, les dirigeants ont déjà de la suite dans les idées.

À lire

Les grands clubs de Premier League se font la guerre pour un international français, Manchester United va casser sa tirelire pour un Néerlandais

Newcastle a besoin de recrues

Nos confrères britanniques indiquent par exemple que Newcastle a ciblé 5 postes à renforcer en vue de la saison prochaine, avec essentiellement des joueurs ayant une certaine expérience européenne, alors que l’effectif actuel ne serait pas considéré en interne comme assez armé, sur le papier, pour rivaliser avec le Big Six en Premier League. Si le géant Dan Burn fait le job en tant que latéral gauche, les Magpies sont conscients qu’ils doivent recruter un joueur de couloir plus offensif pour peser sur les défenses adverses. Kieran Tierney est pisté, mais rien ne dit qu’Arsenal sera vendeur pour l’international écossais.

La suite après cette publicité

Toujours en défense, le NUFC entend bien recruter un nouveau défenseur central pour épauler la charnière Schar-Botman, en sachant que le capitaine du club, Jamaal Lascelles, pourrait partir cet été. Dans l’entrejeu, le Telegraph assure que Newcastle espère faire venir deux joueurs lors du prochain mercato estival, dans un secteur de jeu où Howe estime être un peu juste quantitativement. Scott McTominay (Manchester United), Ruben Neves (Wolverhampton), Conor Gallagher (Chelsea), James Maddison (Leicester) et même le prometteur Gabri Veiga (Celta de Vigo) sont des noms qui reviennent concernant la formation du Tyneside.

Les Magpies veulent rester cohérents pour être compétitifs

Enfin, aux avant-postes, un attaquant de pointe et un ailier devraient débarquer à St James’ Park. Chris Wood sera définitivement transféré à Nottingham Forest en cas de maintien dans l’élite anglaise, et Callum Wilson peine à enchaîner sans pépin physique, ce qui poussera la direction à recruter pour épauler ou concurrencer Alexander Isak. Sur les ailes, Allan Saint-Maximin alterne le bon et le moins bon, et son manque de temps de jeu pourrait le pousser vers la sortie.

La suite après cette publicité

Ce qui obligerait alors Eddie Howe à disposer d’un homme de plus sur les côtés, où Miguel Almiron s’essouffle un peu en deuxième partie de saison. La piste Moussa Diaby, déjà évoquée l’hiver dernier, prend justement de l’ampleur au Royaume de Sa Majesté. Vous l’aurez compris, Newcastle, en attendant de savoir ce que son avenir sportif lui réserve, a bien l’intention de continuer à réaliser un mercato intelligent. Dans la continuité de ce qui se fait depuis l’arrivée des propriétaires saoudiens, loin des strass et des paillettes que bien des supporters espéraient.