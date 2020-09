Les notes des meilleurs joueurs de FIFA 21 révélées !

La suite après cette publicité

Toujours très attendues par les fans du jeu vidéo, mais aussi et surtout par les joueurs eux-mêmes, les notes de FIFA 21 viennent d'être dévoilées par EA Sports dans un contexte très particulier et en plein mercato estival.

Comme les années précédentes, c'est toujours Lionel Messi qui a la meilleure note (93) devant Cristiano Ronaldo (92) et Robert Lewandowski (91) qui prend place sur le podium en lieu et place de ... Neymar qui passe 4e (91). De son côté, Kevin De Bruyne est 5e (91) et le trio de Liverpool Van Dijk-Salah-Mané est présent dans le top 10 avec une note de 90. Les fans de Kylian Mbappé seront ravis d'apprendre qu'il intègre le top 10 (avec 90). C'est d'ailleurs le seul joueur français de ce top 10 même si Karim Benzema (89) n'est pas très loin. Concernant la Ligue 1, Angel Di Maria dispose d'une note de 87, Memphis Depay de 85, Dimitri Payet 82 et Wissam Ben Yedder 84.