Lens-OM : le match dingue de Seko Fofana

L’été dernier, Seko Fofana était ardemment courtisé. Mais il a fait le choix de rester au RC Lens et de prolonger son contrat. Ainsi, on l’a vu, lors d’une rencontre, dans la pénombre, au milieu de la pelouse, être acclamé par les siens et donc parapher un nouveau bail. Mais, depuis, de l’aveu même des supporters artésiens, il n’était plus le même joueur.

Plus emprunté, plus lent, moins décisif. Le capitaine des Sangs et Or, on peut le dire, était décrié chez ses propres fans. Mais les grands joueurs sont toujours la dans les grandes rencontres. Assurément, Seko Fofana en est un. Ce samedi soir, contre l’OM, il a eu du mal en début de partie avec un Valentin Rongier qui ne le lâchait pas d’un iota. Malgré cela, il s’est remis à l’endroit et a aidé les siens à l’emporter (2-1). Avec ce résultat, Lens passe devant l’OM et se tient en nouveau dauphin du Paris SG.

Fofana a émerveillé Haise

C’est d’abord lui qui a sonné la charge avec une frappe tonitruante qui heurtait le poteau de Pau Lopez. Comme un ballon d’essai puisque quelques instants plus tard, après un corner extrêmement mal repoussé par les Olympiens, il se trouvait là, à l’entrée de la surface et envoyait une frappe limpide en pleine lucarne, de quoi forcément s’attirer les éloges de son coach.

« Il avait touché le montant peu de temps avant, encore une fois. Mais les grands joueurs, ils sont comme ça, ils arrivent à switcher. Sur cette situation, Seko, il a réussi à bien switcher et a marqué un but magnifique », a ainsi commenté Franck Haise tout sourire. Avec un joueur comme cela, qui a obtenu la note de 8 par la rédaction FM, Lens ne sera pas très loin d’occuper la seconde place à l’issue de la 38e journée…