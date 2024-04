PSG - Stade Rennais : un retour à la maison mouvementé pour Kylian Mbappé

Quelques jours après le succès au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille et à une semaine du choc contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, les troupes de Luis Enrique accueillaient le Stade Rennais au Parc des Princes ce mercredi soir pour un duel alléchant en demi de la Coupe de France. A la clef, un ticket primordial pour affronter l’OL en finale de la coupe nationale. Cette rencontre était l’occasion pour Kylian Mbappé, titulaire aux côtés d’Ousmane Dembélé, de retrouver son public après des derniers jours mouvementés suite à son sortie tonitruante à la 64ème minute de jeu contre l’OM qui avait secoué tout le monde. De l’Espagne à la France, les différentes presses n’avaient pas tardé à grossir le trait, devenant ainsi une nouvelle affaire d’Etat dans la saison déjà très mouvementée de KM7 à Paris.

Des remous qui font les gros titres depuis dimanche soir. Luis Enrique s’était montré agacé par les multitudes de questions répétées autour de sa gestion de Mbappé, alors qu’il a précisé n’avoir pas entendu les supposées insultes du numéro 7 parisien au moment de sa sortie. Un climat assez néfaste s’était donc installé entre l’entraîneur espagnol et l’international français au lendemain de ce Classique remporté par Paris au Vélodrome (0-2). La publication très mystérieuse de Mbappé sur Instagram avait laissé quelques séquelles en interne, alors que nos confrères de L’Equipe avaient mentionné une gronde de l’entourage du Bondynois envers la direction et le staff du PSG. Bref, les projecteurs étaient totalement braqués sur Kylian Mbappé ce mercredi soir.

Sifflé mais buteur !

Fait assez rare qui mérite d’être souligné. Le public n’a pas réservé le meilleur des accueils à sa star, Kylian Mbappé. En effet, le Collectif Ultras Paris du virage Auteuil a copieusement sifflé le nom de l’international français à l’annonce des deux compositions par le speaker du Parc des Princes. Celui qui quittera assurément le PSG pour le Real Madrid dans les prochains mois a même été victime de nouveaux sifflets de l’enceinte parisienne dès ses premières touches de balle. Passif et boudeur, Mbappé connaissait une entame de match à l’image de ses récentes sorties avec le Paris Saint-Germain et l’Equipe de France, c’est-à-dire des prestations avec un réel manque d’efficacité, d’explosivité et de réalisme. Sur son premier face-à-face, il a très mal ajusté son tir, parfaitement repoussé par Mandanda (12e). Son premier acte s’est aussi gâté par ce pénalty provoqué mais complètement raté du numéro 7 parisien face à l’ancien portier de l’OM (37e). Néanmoins, Kylian Mbappé est parvenu, avec une certaine réussite due au ballon mal détourné, à ouvrir le score pour le PSG d’une frappe croisée côté gauche (40e). Un but qui laissait, malgré tout, un certain goût amer de la copie générale du capitaine des Bleus.

Curieusement, en seconde période, c’est un Kylian Mbappé légèrement différent qui s’est représenté sur le gazon vert du Parc des Princes. S’il n’a pas réellement esquissé de sourire, il semblait plus juste dans ses appels de balle. Il a même réalisé quelques retours défensifs, ce qui relève d’un petit miracle compte tenu de son attitude défensive presqu’inexistante des deux dernières saisons. Auteur d’un meilleur match après trois rencontres compliquées, il a quand même manqué d’efficacité en ratant deux balles de break (53e, 58e). Pas de quoi inquiéter ses coéquipiers : «Ca me rassure, c’est le meilleur joueur du monde, c’est une chance de l’avoir avec nous et qu’il puisse nous aider comme cela sur le terrain, c’est formidable. En espérant qu’il continue comme ça», a analysé avec le sourire Lucas Hernandez en zone mixte. Quant à Luis Enrique, l’entraîneur espagnol a encensé son joueur en conférence de presse comme si rien ne s’était passé ces quinze derniers jours : «Les penaltys, il n’y a que ceux qui les tirent qui les ratent ! Mbappé a fait un grand match, comme d’habitude». Tout n’était pas parfait mais Kylian Mbappé a marqué et a même joué 90 minutes sans être remplacé. Voilà ce qui paraît assez inédit ces derniers temps pour être souligné.