Zinedine Zidane sacré meilleur entraîneur de Liga selon Marca

Karim Benzema n'est pas le seul du Real Madrid à avoir été récompensé durant la grande soirée organisée par Marca. Zinedine Zidane a lui aussi reçu un prix prestigieux, celui de meilleur entraîneur de la Liga version 2019/2020, le trophée Miguel Munoz qu'il n'avait encore jamais remporté.

Le Français a mené les Merengues au titre de champion d'Espagne devant le Barça et a tenu à remercier ses joueurs, vainqueurs de 10 des 11 dernières rencontres la saison passée. «Je leur ai dit peu de choses après le confinement, a confié Zidane. Les joueurs voulaient simplement jouer à nouveau au football et ils l'ont fait de manière spectaculaire. Je pense qu'ils voulaient terminer cette Liga et la terminer en tant que champions et c'est ce qu'ils ont fait. Ce prix leur appartient.»