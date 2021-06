Liverpool : le bel hommage de Jürgen Klopp à Georginio Wijnaldum

La suite après cette publicité

L'aventure de Georginio Wijnaldum à Liverpool est désormais terminée. Après cinq saisons de bons et loyaux services, le milieu de terrain néerlandais, qui était en fin de contrat avec les Reds, s'est engagé en faveur du Paris Saint-Germain, qui a officialisé son arrivée ce jeudi. Le joueur de 30 ans va laisser un gros vide du côté d'Anfield, lui qui a rayonné dans l'entrejeu. Et sur le site du club anglais, le désormais ex-entraîneur de Wijnaldum, Jürgen Klopp, lui a rendu un magnifique hommage.

«C'était difficile pour nous tous en raison de l'importance de cette personne étonnante pour le groupe. Il a fait partie intégrante de nos vies pendant si longtemps. Il n'y a rien qui ne me manquera pas chez lui, a d'abord lancé le coach allemand avant de poursuivre. Le joueur qu'il est va me manquer comme un fou - des énormes qualités, l'un des joueurs les plus intelligents que j'ai eu le privilège d'entraîner. Sa contribution était hors normes, le rêve d'un entraîneur.»