Discipline, LFP : le Rennais Sacha Boey et le Lillois Reinildo sanctionnés

Le retour des championnats professionnels coïncide avec le retour de la fameuse commission de discipline de la Ligue de football professionnel. La 1ère journée de Ligue 1 a vu les arbitres français distribué 4 cartons rouges. Au registre des sanctionnés, le Rennais Sacha Boey et le Lillois Reinildo attendaient de connaître leur sanction.

Réunie le 26 août 2020, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes : coupable d'un pied haut sur la tête de Reinildo, évacué sur civière après être mal retombé, Sacha Boey a été le plus lourdement sanctionné. Le latéral rennais a écopé de trois matchs de suspension. Sa victime avait également vu rouge quelques instants plus tard. Auteur d'un tacle à retardement sur Raphinha et expulsé lors du même match, le défenseur mozambiquais Reinildo a été sanctionné de deux matchs de suspension.

Les décisions de la Commission de Discipline de la LFP

Mehdi ZERKANE (FC Girondins de Bordeaux)

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Brendan CHARDONNET (Stade Brestois 29)

LIGUE 2 BKT

Trois matchs de suspension

Patrick KOFFI (Paris FC)

Trois matchs de suspension dont un avec sursis

Ertugrul ERSOY (Havre AC)

Deux matchs de suspension

Donovan LEON (AJ Auxerre)

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Abdourahmane NDIAYE (Pau FC)

Un match de suspension

Jean-Pascal FONTAINE (Havre AC)

Driss KHALID (Amiens SC)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 1er septembre 2020 à 0h00.

Mickaël LE BIHAN (AJ Auxerre)

Birama TOURE (AJ Auxerre)

28ème journée de Domino's Ligue 2 : Grenoble Foot 38 – Valenciennes FC du 6 mars 2020

Comportement de M. Max MARTY, manager général du Grenoble Foot 38

Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles