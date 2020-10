Liga : Alavés enfonce l'Athletic Bilbao

Un derby basque et une rencontre entre deux équipes mal classées pour la suite de cette 5e journée de Liga. Peu en confiance après un début de saison compliqué, les deux formations voulaient se rassurer. Dans un match pauvre en occasions, ce sont les joueurs de Pablo Machin qui sont sortis vainqueurs.

Se procurant les meilleures occasions, les locaux n'ont pas réussi à tromper la vigilance de Simon, jusqu'à ce qu'Ely trouve finalement la faille dans le dernier quart d'heure (1-0, 74e). Avec ce résultat et malgré l'exclusion de Duarte en fin de match, les Babazorros remportent leur premier match, ce qui leur permettent de sortir de la zone rouge (17e), et de passer devant leurs adversaires et de les plonger dans un début de crise (19es).