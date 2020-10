Chelsea : Ruben Loftus-Cheek prêté à Fulham

Après avoir recruté Joachim Andersen sous la forme d'un prêt hier soir, Fulham vient d'accueillir Ruben Loftus-Cheek en prêt. En provenance de Chelsea, il rejoint la lanterne rouge de Premier League jusqu'à la fin de la saison.

Après avoir envoyé Ross Barkley à Aston Villa, les Blues continuent leur dégraissage dans leur milieu de terrain ultra-concurrentiel. Un entrejeu où le nouveau joueur des Cottagers n'a pu évoluer qu'à une seule reprise cette saison en championnat.

