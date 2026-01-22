PSG : Lucas Hernandez va porter plainte pour diffamation

La tension monte dans le dossier Hernandez. Pour rappel, une enquête avait été ouverte après le dépôt d’une plainte, le 14 janvier, par une famille colombienne à l’encontre de Lucas Hernandez et de sa compagne Victoria Triay pour travail dissimulé et traite d’êtres humains. Des accusations révélées hier matin par Paris Match. La plainte, déposée par l’intermédiaire de leur avocate, concerne une famille de cinq personnes qui aurait travaillé un peu plus d’un an au service du couple, entre septembre 2024 et novembre 2025. Selon les plaignants, sans visa ni titre de séjour, ils auraient occupé différents postes au domicile du joueur de Ligue 1 et du mannequin (ménage, gardiennage, cuisine, sécurité, garde d’enfants) sans déclaration légale.

Par la suite, le latéral du PSG avait contesté fermement ces accusations. Dans un communiqué commun, Lucas Hernandez et Victoria Triay ont même assuré n’avoir jamais agi avec une intention malveillante ni en violation de la loi, affirmant avoir aidé cette famille par humanité. Or, une contre-attaque du camp Hernandez a été effectuée récemment d’après les récentes informations de L’Équipe. En réponse à ces accusations, le joueur a décidé de porter plainte à son tour, notamment pour diffamation. La justice va donc se charger de cette affaire qui pourrait durer…