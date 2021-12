Leeds : l'autocritique de Marcelo Bielsa sur le début de saison raté

Rien ne va plus à Leeds ! Seizièmes de Premier League, à cinq points seulement de la zone rouge, les hommes de Marcelo Bielsa inquiètent dans le jeu et ne comptent qu'une maigre victoire sur les huit derniers matches. Défaillant défensivement avec 36 buts encaissés et peu inspiré offensivement, Leeds va par ailleurs devoir composer sans deux de ses cadres. Touchés aux ischio-jambiers, Kalvin Phillips et Liam Cooper ne devraient pas rejouer avant le mois de mars, ce qui pourrait d'ailleurs pousser le club anglais à se montrer actif lors du mercato estival. Présent en conférence de presse, ce vendredi, le coach de Peacocks s'est, en attendant, livré à une autocritique sincère en assumant pleinement sa part de responsabilité.

La suite après cette publicité

«L'évaluation de mon travail au cours de ces derniers mois est négative. Les situations que j'ai dû traverser, je n'ai pas pu les résoudre comme je le pensais», a tout d'abord reconnu le technicien argentin de 66 ans, en poste à Leeds depuis 2018, dans des propos rapportés par le Yorkshire Evening Post. «La majorité des choses qui se sont produites, je pensais qu'elles pouvaient arriver», a par ailleurs ajouté l'ancien coach de l'OM avant de conclure : «j'imaginais que nos ressources les résoudraient, mais de toute évidence, ces ressources n'étaient pas adéquates, même s'il y a un pourcentage élevé de blessures, et que ce sont des choses que vous ne pouvez pas anticiper, encore moins dans cette proportion. Le reste des choses qui définissent nos faibles performances, je pensais qu'elles pouvaient arriver, et je n'ai pas été en mesure de les résoudre».