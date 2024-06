Ce que Kylian Mbappé n’a pas pardonné au PSG

La nouvelle aventure madrilène de Kylian Mbappé vient de débuter et elle commence déjà à être très animée. Depuis son officialisation au Real Madrid, l’attaquant de 25 ans a eu le temps de mettre le feu à la presse après son apparition médiatique de ce mardi. Présent en conférence de presse des Bleus, il en a profité pour revenir sur son aventure parisienne et sa saison. «Quand je sais ce que j’ai dû traverser et subir, c’est la meilleure saison de ma carrière», a-t-il notamment lancé évoquant ensuite plus en détails sa période dans le loft parisien. Des propos forts qui n’ont pas manqué de faire réagir le PSG dans la foulée qui a ainsi réglé ses comptes avec son ancien joueur.

De quoi illustrer un peu plus les relations très tendues entre la direction parisienne et Kylian Mbappé. C’est finalement dans la continuité de ce que l’on pouvait observer ces derniers mois. Plus récemment, KM7 avait volontairement oublié de remercier Nasser al-Khelaifi dans sa vidéo d’adieu au PSG. Une manière pour lui de faire passer un message. Et ce mercredi, Le Parisien révèle les raisons des relations compliquées entre les deux parties. Outre sa mise à l’écart de l’effectif l’été dernier, Kylian Mbappé n’a pas pardonné deux choses à son ancien club avec lequel il a disputé 7 saisons.

Mbappé n’a pas aimé les fake news

Le quotidien français révèle que le joueur et son entourage se sont sentis harcelés par la propagation de nombreuses fake news de la part du PSG. La première concerne celle de l’été 2023. Les proches de Nasser Al-Khelaifi avaient fait fuiter une information expliquant que les recrues parisiennes avaient été choquées et outrées par l’interview de Kylian Mbappé à France Football. Dans cette dernière, il avait notamment déclaré :« Je ne sais pas ce qu’il manque au PSG (pour gagner la Ligue des champions), ce n’est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu’on pouvait, point. Il faut parler aux gens qui font l’équipe, qui organisent l’effectif, qui construisent ce club. Moi, j’essaie juste de faire mon boulot du mieux possible.» Dans la foulée, RMC Sport avait déclaré qu’une partie du vestiaire parisiens, dont deux recrues, n’avaient pas du tout apprécié ces propos et avaient même envoyé un message à NAK pour lui dire que c’était un manque de respect. En réalité, aucune recrue n’avait lu cette interview.

Une autre fake news a également fait beaucoup de mal à Kylian Mbappé. L’été dernier, le PSG avait fait fuiter une information expliquant qu’un départ libre de Kylian Mbappé obligerait le club de la capitale à mettre en place un plan social. Les pertes sur une vente du joueur auraient visiblement poussé le PSG à licencier plusieurs membres du club. Cette méthode de chantage en prenant par les sentiments n’a pas du tout plu à Kylian Mbappé qui en a beaucoup voulu à son club selon Le Parisien qui explique qu’il a eu le sentiment d’être décrit comme un monstre en froid avec ses partenaires et coupable de condamner les employés du club. Voilà qui semble donc expliquer ses récents propos en conférence de presse.