Valence-Real Madrid : l’arbitre pourrait être sanctionné

Au coeur d’un scandale, l’arbitre du match opposant Valence eu Real Madrid ne devrait pas s’en sortir indemne. Pour rappel, Gil Manzano, au sifflet pour cette rencontre, s’est rendu coupable de plusieurs situations. À commencer en première mi-temps avec une action de Valence coupée. Les événements se sont multipliés dans le dernier quart d’heure, avec un penalty sifflé à tort sur Hugo Duro, et la fin du match sifflée alors que les Madrilènes avaient une action de but, transformée par Bellingham mais après les trois coups de sifflet. À ce sujet, l’ancien arbitre espagnol Mateu Lahoz s’est plaint de l’arbitrage de Gil Manzano, en indiquant que «c’est une ignorance du jeu».

Ainsi, ces actions faisant l’objet d’un scandale en Liga et un peu partout en Europe, la Commission d’arbitrage s’est emparée du dossier. Elle examinera l’ensemble de la rencontre mais l’officiel s’expose à une sanction. Valladolid avait vécu une situation similaire la saison dernière et l’arbitre Ortiz Arias avait été sanctionné, comme le rappelle AS.