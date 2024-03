Arsenal - Porto : la sensation Wenderson Galeno est inarrêtable !

La très belle surprise des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Discipliné, organisé et irréprochable dans le duel, le FC Porto a, en effet, crée la sensation en venant à bout d’Arsenal (1-0) le 21 février dernier. Portés par l’ambiance incandescente de l’Estádio do Dragão et profitant du manque cruel d’efficacité des Gunners (0 tir cadré), les hommes de Sergio Conceiçao ont finalement trouvé la faille grâce à Wenderson Galeno, auteur d’une petite merveille dans les ultimes secondes de ce choc. Situé à environ 25 mètres et légèrement décalé sur le côté gauche, le Brésilien de 26 ans, laissé libre de tout marquage, déclenchait une terrible frappe terminant sa course dans le petit filet opposé d’un David Raya, totalement impuissant (90+4e). Un but splendide permettant aux Azuis e brancos de désormais rêver à un possible quart de finale dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Alors oui, le plus dur reste encore à faire et les Dragons devront, plus que jamais, se sublimer pour définitivement terrasser l’actuel leader de Premier League, inarrêtable au cours des dernières semaines. Pourtant, sur la pelouse de l’Emirates Stadium et face à des Gunners très certainement revanchards, le troisième du championnat portugais a, lui aussi, de nombreuses raisons d’y croire. Portée par un coach réputé pour sa science tactique, la formation lusitanienne pourra également s’appuyer sur un réservoir de talents toujours aussi impressionnant. De Francisco Conceiçao, fils de l’actuel architecte du FCP et auteur d’une très belle saison jusqu’alors, au jeune Nico Gonzalez, passé par le FC Barcelone, en passant par Evanilson, fort de 21 buts en 32 matches toutes compétitions confondues, ou encore l’inépuisable Pepe, capitaine et maître de l’arrière-garde de Porto, la qualité règne à tous les étages.

Galeno, le facteur X des Dragons !

Dans cette optique, comment ne pas évoquer les performances actuelles du dénommé Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno, plus couramment appelé «Galeno». Formé au Brésil sous les couleurs du Trindade, l’ailier auriverde de 26 ans réalise, en effet, un exercice 2023-2024 de très haute volée. Critiqué par certains supporters du club en début de saison, le joueur passé par Portimonense, Rio Ave ou encore Braga imprime, ces dernières semaines, un rythme affolant. Plus que son but décisif lors du match aller contre Arsenal, le natif de Barra da Corda réalise un début d’année civile étincelant. Buteur contre Estoril Praia à l’occasion des 8es de finale de la Coupe du Portugal le 9 janvier dernier, le numéro 13 du FCP a récidivé quelques jours plus tard face à Santa Clara pour permettre aux siens d’atteindre le dernier carré de la compétition. Et que dire de son impact en championnat…

Buteur contre Moreirense (20 janvier), passeur décisif à Farense (28 janvier), buteur et passeur contre Estrela da Amadora (17 février), celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 dans le nord du Portugal s’est ensuite offert un doublé et une offrande lors du récital offensif des Dragons (5-0) face au rival lisboète. Sur un petit nuage, Galeno, fort d’une nouvelle prestation XXL (un but, une assist) aura, enfin, été l’un des grands artisans de la victoire glanée, ce week-end, sur la pelouse de Portimonense (3-0). En pleine confiance, l’intéressé totalise ainsi 13 buts et 11 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues. Le voilà même appelé en sélection brésilienne pour le rassemblement de mars. De quoi susciter la méfiance des Gunners, qui plus est au regard de la réussite affichée par le Brésilien sur la scène européenne (5 buts et 3 passes décisives en 6 matches de Ligue des Champions). Oui, Arsenal est prévenu, Galeno rime avec héros.