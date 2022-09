Ligue des Champions : Kylian Mbappé annonce ce que le PSG doit changer !

La suite après cette publicité

Après 22 minutes de jeu et déjà un score de 2-0 pour le PSG grâce à un doublé de Kylian Mbappé, on a craint le pire pour la Juventus. Mais contre toute attente, Paris a déchanté et s'est même fait peur en fin de match et un match nul n'aurait pas été scandaleux bien au contraire.

Interrogé par Canal+ à l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé était toutefois satisfait de la victoire de Paris 2-1 face à la Juve. «On est content et on aurait pu se mettre à l'abri et pousser un peu plus en seconde période. On a fait l'essentiel, je pense qu'on a réalisé une bonne partie et on repart avec la victoire dans une superbe ambiance.»

Kylian Mbappé sait ce que le PSG doit améliorer

Mais le double buteur de la soirée n'était pas totalement satisfait de la rencontre de son équipe. «On sait ce qu'on doit travailler, on savait avant le match qu'on avait des lacunes, on va bosser et on va essayer de faire de notre max», avant de développer : «il y en a beaucoup, on doit vraiment plus insister sur le fait d'instaurer notre jeu dans le camp adverse, de vraiment accentuer nos temps forts. »

Si l'international tricolore, qui a raté deux occasions nettes en seconde période, a insisté sur le fait qu'offensivement Paris pouvait faire mieux, il n'a pas épargné non plus la défense trop fébrile à ses yeux, notamment en seconde période. «Défensivement, quand on a des temps faibles, il ne faut pas qu'ils soient trop faibles, qu'on soit trop bas. Il ne faut pas que les gens sentent qu'on est en danger. Toutes ces petites choses. Mais c'est le début de saison, on va continuer à travailler, si on y arrive, on va être dans le vrai.»

Un constat lucide de la part de la star parisienne et un sacré rappel à l'ordre pour la bande à Christophe Galtier, qui marche sur l'eau en Ligue 1, mais qui a rappelé par moments de bien mauvais souvenirs aux supporters parisiens encore hantés par les rocambolesques éliminations parisiennes de ces dernières saisons dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Prochain test pour le PSG, la semaine prochaine en Israël face au Maccabi Haifa le 14 septembre prochain.