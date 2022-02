Novak Djokovic s'enflamme pour Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Du haut de ses 40 ans, Zlatan Ibrahimovic reste un attaquant efficace lui qui compte 8 buts et 2 offrandes en 19 rencontres toutes compétitions confondues. L'attaquant suédois qui vise le titre en Serie A avec l'AC Milan vient de recevoir une marque de soutien d'une autre grande star du sport : Novak Djokovic. Le joueur de tennis serbe qui est un ami de Zlatan Ibrahimovic n'a pas manqué de le soutenir avant d'affronter l'Italien Lorenzo Musetti à l'ATP 500 de Dubaï : «comme lui, plus je vieillis, plus je deviens fort.»

«J'ai toujours été un fan de Milan, je suis un Rossoneri dans l'âme. Ibrahimovic est un grand ami à moi, un champion phénoménal. Il établit toujours les normes les plus élevées pour tout le monde, à son âge, malgré les blessures et les opérations. Il continue à bien jouer et la mentalité balkanique s'épanouit en lui et réussit» a poursuivi celui qui a remporté 20 tournois du Grand Chelem.