Atlético de Madrid : les premiers mots de Moussa Dembélé

L'Atlético de Madrid tient son nouvel attaquant. Les Colchoneros cherchaient un nouveau n° 9 depuis la résiliation du contrat de Diego Costa (32 ans) et ils ont finalement trouvé leur bonheur en la personne de Moussa Dembélé (24 ans). L'attaquant français a débarqué sous la forme d'un prêt payant (1,5 M€) avec option d'achat (33,5 M€) en provenance de l'Olympique Lyonnais ces dernières heures. Pour les médias officiels de son nouveau club, le buteur a accordé ses premières impressions.

«C'est un grand défi pour moi. C'est un grand club, connu dans le monde entier. C'est un grand pas pour moi. Je suis enchanté et je suis impatient de démarrer», a-t-il lâché, pressé de travailler avec son nouvel entraîneur, Diego Simeone. «C'est le meilleur ou l'un des meilleurs entraîneurs du monde. C'est bon pour moi d'être ici et de travailler avec lui. J'espère que nous pourrons faire de grandes choses ensemble. C'est un entraîneur fantastique, je n'ai que de bonnes choses à dire sur lui, parce qu'il le démontre sur le terrain depuis des années».

Profession buteur

Actuellement de retour de blessure, l'ancien Parisien, impressionné par le Wanda Metropolitano et les installations madrilènes, a demandé du temps pour parfaire son adaptation, lui qui ne maîtrise pas l'espagnol. «Quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu ne parles pas la langue, c'est toujours compliqué au début. Je ferai tout mon possible pour apprendre le castillan le plus rapidement possible», a-t-il expliqué avant de se présenter au public rojiblanco qui ne le connaît peut-être encore pas très bien.

«Je suis un buteur et j'aime marquer. C'est mon travail. J'aime prendre la profondeur, recevoir le ballon et marquer des buts. Je suis un joueur physique, mais aussi technique. (...) Plus jeune, mon joueur favori était Fernando Torres, alors je suis heureux d'être ici. J'espère que nous ferons de grandes choses ensemble. Allez l'Atléti», a-t-il conclu. Moussa Dembélé compte bien aider l'Atlético de Luis Suarez, João Félix & co, actuel leader de Liga, à décrocher le titre en fin de saison... et plus si affinités.