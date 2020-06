Bundesliga, 29e journée : le RB Leipzig l'emporte et remonte sur le podium

Suite de la 29e journée de Bundesliga. Après les succès probants du Bayern Munich contre le Fortune Düsseldorf (5-0) et du Borussia Dortmund face à Paderborn (6-1), le RB Leipzig, cinquième du classement au coup d’envoi) se devait de réaliser un bon résultat sur la pelouse de Cologne pour ne pas être distancé dans la course à la Ligue des Champions. De leur côté, les hôtes du soir (11es au coup d’envoi) avaient comme objectif de s’éloigner le plus possible de la zone rouge. Jhon Cordoba mettait d’ailleurs les siens sur orbite dès la 7e minute. Pas de quoi affoler Leipzig.

En vingt minutes, Patrick Schick et Christopher Nkunku ont en effet renversé la vapeur. Les visiteurs menaient donc 2-1 à la pause. Au retour des vestiaires, on a alors assisté à huit minutes de folie. Deuxième meilleur buteur du championnat, l’inévitable Timo Werner marquait le but du 3-1 (50e). Cinq minutes plus tard, Anthony Modeste redonnait espoirs aux siens d’une frappe bien sentie (2-3, 55e). Cologne pensait alors pouvoir revenir au score, mais c’était sans compter sur le premier but marqué par Dani Olmo pour Leipzig en Bundesliga (2-4, 58e). Les deux équipes en resteront là. Leipzig s'impose donc à l'extérieur et retrouve sa troisième place. Cologne reste 11e.