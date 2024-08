Les mercatos 2023/2024 catastrophiques coûtent très cher au FC Barcelone

Ce mercato d’été est un véritable chemin de croix pour le FC Barcelone. Les dossiers s’empilent mais se concrétisent rarement. Priorité du club après l’Euro 2024, Nico Williams ne viendra pas, pas plus que Luis Diaz ou plus récemment Rafael Leao. Seuls Pau Victor et Dani Olmo ont posé leurs valises en provenance de Gérone et du RB Leipzig pour respectivement 2,7 M€ et 55 M€. Un autre problème intervient. Les Blaugranas sont encore dans l’incapacité d’enregistrer leurs deux recrues auprès des services de la Liga en raison d’une masse salariale encore trop importante. Résultat, et en attendant de régler cette situation, le club ne peut pas profiter de leurs talents.

C’était déjà le cas l’an passé, et lors de l’été 2022. Le départ d’Ilkay Gündogan, laissé libre pour lui permettre de revenir à Manchester City, et celui à venir de Vitor Roque pour le Betis vont aider à régler ses soucis mais cela vient mettre en lumière un autre problème. De ses mercatos pour la saison 2023/2024, il ne reste quasiment plus rien, preuve d’une succession de loupés de la part de la direction actuelle. C’est bien simple, sur les 6 renforts enregistrés entre l’été et l’hiver, il ne reste plus qu’Inigo Martinez, lequel part plutôt comme remplaçant (25 matchs disputés toutes compétitions confondues la saison passée, soit un peu plus de 1600 minutes). Les autres sont déjà tous partis.

Inigo Martinez, seule recrue de la saison dernière toujours au club

Les derniers en date, comme expliqué précédemment, sont Vitor Roque et Ilay Gündogan. Pour l’Allemand, considéré comme un coup très intelligent en allant le chercher après la fin de son contrat avec les Cityzens, ça n’a jamais vraiment collé. Dès le départ, le milieu de terrain a émis des critiques contre le club pour sa gestion des nouveaux venus. Il a notamment expliqué avoir dû se débrouiller seul pour son déménagement. Il y a ensuite eu des reproches envers le caractère de l’équipe, trop tendre, trop gentil à son goût. Le vestiaire n’a pas toujours apprécié ses propos devant la presse. Bref, séduisante sur le papier, cette union n’a jamais collé.

La gestion de l’attaquant brésilien n’est pas exempte de tous reproches non plus. Le Barça a toujours donné le sentiment de l’avoir recruté par défaut et non pas besoin. Initialement, il devait venir durant cet été 2024 mais la blessure de Gavi en novembre a contraint le club à faire évoluer ses plans. Vitor Roque a finalement débarqué en janvier pour 40 M€, une somme énorme pour des finances précaires, en provenance de l’Athletico Paranaense. Rapidement, la nouvelle doublure de Robert Lewandowski a montré ses limites techniques et émotionnelles. Après 16 apparitions et 2 buts, le Barça va l’envoyer s’aguerrir ailleurs. À peine arrivé, déjà reparti.

Aussitôt arrivés, aussitôt repartis

Le cas Oriol Romeu est un autre genre de fiasco. Après sa très bonne saison à Gérone, le rugueux milieu de terrain semblait ravi de revenir dans son club formateur, une satisfaction réciproque. Pourtant, les deux parties ont rapidement déchanté. La faute aux qualités du joueur plutôt limitées qui ne collent pas vraiment à l’ADN blaugrana. Titulaire lors des deux premiers mois de compétition, il a vite perdu sa place, avant de retourner en prêt à Gérone cet été malgré les 3,5 M€ investis il y a un an. L’erreur de casting est malheureusement flagrante, une de plus commise par Joan Laporta et ses équipes, sur un seul et même mercato, et ce n’est pas fini.

Eux aussi ont été retournés à l’envoyeur, João Félix et João Cancelo n’ont pas fait de vieux os. Prêté par l’Atlético de Madrid, le milieu offensif a soufflé le chaud et le froid. Titulaire lors de la première partie de saison, le Portugais a fini remplaçant de luxe. Ses 10 buts et 6 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues n’ont pas suffi à convaincre le Barça de le conserver, d’autant que le club n’avait pas les moyens de le recruter et d’assumer son salaire. João Cancelo s’est lui montré bien plus fiable malgré sa performance lors du quart de finale retour de C1 contre le PSG. Les Culés ont bien tenté de se le faire prêter une nouvelle fois mais Manchester City a exigé un transfert sec ou un prêt avec obligation d’achat, hors des moyens du Barça.