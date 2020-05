Reprise de la Bundesliga : Benjamin Stambouli compare les méthodes française et allemande

S’il ne participera pas au derby de la Ruhr entre Dortmund et Schalke 04 (ce samedi, 15 h 30) du fait d’une blessure au pied, Benjamin Stambouli reste un témoin privilégié de la reprise du football en Allemagne. Bien conscient que celle-ci sera épiée par le monde du football, l’ex-joueur du PSG avance serein, notamment en raison d’une gestion peut être plus rassurante de la crise outre-Rhin.

«La phrase de Macron m’a profondément marqué», concède-t-il dans une interview donnée au Figaro en faisant référence au discours du président français prononcé le 16 mars dernier dans lequel ce dernier avait, à six reprises, répété : «nous sommes en guerre». Si les réglementations ont été très strictes en Allemagne (où le joueur est resté avec sa compagne durant la crise), les mots de la chancelières et des clubs ont été perçus avec davantage de calme et de confiance. «On ne nous a jamais mis le couteau sous la gorge (pour reprendre, ndlr). Le dialogue a toujours été présent», ajoute d’ailleurs Stambouli. Au moment où la Bundesliga s’apprête à être le premier championnat majeur de football à reprendre, l’enthousiasme semble de mise.