Gary Neville fracasse le Barça !

L'affaire Frenkie de Jong avec le FC Barcelone est au cœur de tous les débats. Après la demande osée des dirigeants catalans envers son milieu de terrain, Gary Neville est scandalisé de cette situation et a réagi de manière vive sur Twitter en demandant au joueur Néerlandais de 25 ans d'aller jusque devant la justice. Pour rappel, Xavi a demandé à de Jong de réduire son salaire de moitié pour la saison à venir.

« De Jong devrait envisager une action en justice contre Barcelone et tous les joueurs devraient le soutenir ! Un club qui dépense des fortunes pour de nouveaux joueurs tout en ne payant pas la totalité de leur salaire à ceux qu'il a sous contrat est immoral et constitue une violation. La FIFPRO devrait s'intéresser à ce genre d'intimidation et y mettre fin », a-t-il prévenu. Les méthodes du Barça dérangent en Angleterre...

De Jong should consider legal action v Barcelona and all players should be behind him!A club spending fortunes on new players whilst not paying the ones they have under contract their full money is immoral and a breach. @FIFPRO should be all over bullying like this and stop it.