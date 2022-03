Liverpool-Inter : la réaction à chaud de Lautaro Martinez

Au sortir de la victoire de l'Inter à Liverpool (0-1, 8e de finale retour de Ligue des Champions), Lautaro Martinez (24 ans), unique buteur de la rencontre (et quel but !), avait évidemment le masque.

«Je suis avant tout content de nos prestations à San Siro, à l'aller, où on sort un grand match, comme ici, où on a donné le meilleur, dans un match difficile. Sincèrement, je suis triste du résultat, de l’élimination et de ce manque de chance sur des détails, c’est ce qui coûte cher dans le football», a lâché le buteur argentin des Nerazzurri.