Espoirs, TFC : la muraille Guillaume Restes marque déjà les esprits !

Grandiose, épatant, serein… les mots manquent pour qualifier le joyau Guillaume Restes et son début de saison. En club comme en sélection, le jeune portier de 18 ans seulement montre des signes d’un futur grand gardien de but. Et pour cause. Cet été, déjà, face à l’AS Roma en amical, le Pitchoun avait réalisé un grand match. Mais celui-ci a été suivi d’une ribambelle de belles copies rendues au fil des rencontres. Pour sa première titularisation en Ligue 1 dans la victoire face à Nantes (1-2), Guillaume Restes était élu Violet Du Match par son club formateur. Derrière, le haut-garonnais a enchainé les bonnes prestations face au Paris Saint-Germain (1-1), face à Strasbourg malgré la défaite (0-2) et enfin contre Clermont (2-2). Si les résultats ne jouent pas tous en sa faveur avec le Téf, ceux en équipe de France si.

Un premier rassemblement avec les Espoirs plus que concluant

Thierry Henry n’a pas hésité à appeler et faire confiance à Guillaume Restes pour garder les buts des Bleuets, dans la peau du n°1. Pourtant, la pression ne manquait pas sur les épaules du portier toulousain, au vue de la hype procurée par le sélectionneur de l’équipe de France. La semaine passée, face au Danemark, la France s’est imposé en toute logique (4-1). De quoi mettre en confiance la jeune promesse. Mais face à la Slovénie, Restes va réussir à se démarquer dans une rencontre à sens unique pour les siens (4-0). Auteur de parades fantastiques et d’un énième double arrêt réflexe, le nouveau numéro 1 de Thierry Henry a fait parler son talent hors du commun pour décrocher son premier clean sheet avec l’EDF Espoirs. Ce qui n’a pas manqué de faire parler sur la toile.

Une précocité rare, sauf à Toulouse

Lors du mercato estival, les Violets se sont fait dépouiller : Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Brecht Dejaegere, Rafael Ratao, Farès Chaïbi, Anthony Rouault ou encore et surtout Maxime Dupé, l’ex-capitaine du TFC et titulaire dans les cages. Mais l’équipe de Carles Martinez Novell n’a pas semblé stressé à l’idée de perdre leur ancien portier, puisque seul Alex Dominguez (24 ans, en provenance de Las Palmas) est arrivé en Occitanie. Le plan était clair d’entrée, faire de Guillaume Restes le numéro 1 du club. Une belle marque de confiance que le jeune portier a converti sur les terrains, à l’aide de performances remarquées et remarquables.

Mais la précocité du natif de la Ville rose ne surprend pas vraiment dans le sud-ouest de l’Hexagone. À Toulouse, le nom de Restes est déjà dans les petits papiers du TFC depuis quelques années et son ascension rappelle celle d’Alban Lafont auparavant. À l’époque, l’actuel gardien du FC Nantes avait fait ses débuts à l’âge de 16 ans en Ligue 1. Un record exceptionnel dont s’est rapproché Guillaume Restes. Par la suite, Lafont s’était imposé comme un joueur majeur du Téfécé en confirmant sur le long terme son énorme potentiel, et ce malgré la descente aux enfers du club à la fin de la dernière décennie.

Nominé pour être la Pépite Du Mois en Ligue 1

Fort de son début de carrière en trombe, Guillaume Restes a logiquement été identifié parmi les trois candidats au titre de Pépite Du Mois en Ligue 1. Face à lui, Siriné Doucouré (21 ans, 1 but et 1 passes décisive) du FC Lorient et Soungoutou Magassa (19 ans) de l’AS Monaco. Si ces deux derniers réalisent de bonnes performances avec leurs équipes respectives, la tendance joue en la faveur du gardien de but, solide et serein dans ses cages, qui pourrait ainsi remporter sa première distinction personnelle.

Le Toulouse FC est prévenu. Les copies de Guillaume Restes ne passent pas inaperçues et le grand public français est en train de découvrir un jeune garçon pétri de talent. En fin de contrat à l’été 2024, le portier de 18 ans aura sans doute - s’il continue - plusieurs écuries à ses pieds. Alban Lafont était parti en Italie, à la Fiorentina, en 2018, avant de revenir en France à Nantes après une exportation peu réussie. Mais le TFC ne lâchera pas sa pépite et espère probablement garder au chaud le Toulousain d’origine encore longtemps, pour le polir et lui faire gagner de l’expérience. De grandes échéances l’attendent, puisque les Violets affronteront l’OM le 17 septembre prochain, puis l’Union Saint-Gilloise en Ligue Europa le 21 de ce même mois, avant de se déplacer à Lens le 24. Un planning chargé face à des équipes qui n’hésiteront pas à faire trembler les filets de Guillaume Restes.