Manchester United veut mettre 15 joueurs à la porte !

Toujours en course pour disputer la prochaine Ligue des Champions, Manchester United, troisième de Premier League, sort malgré tout d’une sale semaine. Éliminés au stade des quarts de finale de la Ligue Europa par le Séville FC, les Red Devils vont désormais tout faire pour conserver cette place sur le podium. En attendant, les hautes sphères mancuniennes s’activent et préparent déjà le prochain mercato. Une fenêtre estivale au cours de laquelle de nombreux joueurs pourraient quitter le club.

À l’instar de Manchester City qui avait réalisé un bénéfice de 20 millions de livres sterling sur les transactions l’été dernier malgré les signatures d’Erling Haaland, Kalvin Phillips et Manuel Akanji, les pensionnaires d’Old Trafford souhaiteraient opérer un grand ménage au sein de leur effectif afin de se renforcer et d’équilibrer les comptes. Dans cette optique, le Daily Mail annonce le possible départ de 15 joueurs !

Les Red Devils veulent tout changer !

En plus d’Harry Maguire, Victor Lindelof, Scott McTominay, Fred, Donny van de Beek, Anthony Martial et l’arrière droit Aaron wan-Bissaka, Manchester United ne semble pas disposé à conserver David de Gea, en fin de contrat en juin prochain. Par ailleurs, les Mancuniens aimeraient récupérer des fonds (environ 100 millions au total) en se séparant de Brandon Williams et Anthony Elanga, jugés trop faibles pour l’équipe première. Et ce n’est pas terminé. Outre les 10 Red Devils précédemment cités, Eric Bailly, prêté à l’OM, et Alex Telles, actuellement sous les couleurs de Séville, ne devraient pas être gardés.

Par ailleurs, le quotidien britannique précise que Phil Jones et Axel Tuanzebe sont en fin de contrat et partiront. De son côté, le gardien Dean Henderson prêté à Nottingham Forest jusqu’à la fin de la saison pourrait également quitter Manchester et ainsi rapporter une somme d’argent certaine. Actuellement estimé à 22 millions d’euros, le dernier rempart anglais viendrait ainsi compléter une liste élargie de joueurs invités au départ. Si l’ensemble de ces cadres ne devraient pas plier bagage lors de la même fenêtre, Manchester United se prépare, quoi qu’il en soit, à un nettoyage XXL, d’autant plus qu’aucune décision n’a encore été prise pour Wout Weghorst et Marcel Sabitzer…