Le Borussia Dortmund veut se venger du Real Madrid

Le Real Madrid a frappé un premier grand coup en vue du prochain mercato. Jude Bellingham va rejoindre ses rangs cet été avec un transfert d’un peu plus de 100 M€ à la clé. Avec la venue de l’Anglais, la Casa Blanca a déjà trouvé son futur entrejeu pour les prochaines années puisque Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni sont présents au club. Le joueur du BvB s’est lui déjà mis d’accord avec les Merengues, comme nous l’expliquions le 5 mai dernier.

Le Borussia Dortmund aura dans sa main une belle manne financière qui lui permettra de renouveler une partie de son effectif. Et pour cela, le club allemand a déjà ciblé qui pourrait être le successeur de Bellingham. D’après les informations de Bild, deux joueurs sont tout en haut de la short-list mais un seul sera élu. Il y a d’abord Edson Alvarez (25 ans) mais ce dernier a un profil plus défensif puisqu’il est capable d’évoluer en six, comme en défense centrale.

À lire

Gabri Veiga courtisé

Et puis l’Ajax ne le laissera pas partir facilement. Le club hollandais demandera sans doute entre 45 et 50 M€ pour accepter le départ du Mexicain. L’autre cible de choix se nomme Gabri Veiga (20 ans). Le milieu offensif du Celta de Vigo correspond davantage au profil de Bellingham. Du haut de ses 9 buts et de ses 4 passes décisives (31 matchs de Liga), il réalise un très bon exercice pour sa première véritable saison chez les professionnels. Sa clause serait de 40 M€.

Le jeune Espagnol est protégé par son contrat (2026), en plus d’être courtisé par des clubs toujours plus grands, au fur et à mesure que ses performances impressionnent. Des écuries de Premier League le suivent, tout comme… le Real Madrid. Le club de la capitale le verrait bien remplir le banc de touche, tout en lui accordant un peu de temps jeu pour faire souffler les titulaires. Mais le BvB lui promettrait un rôle bien plus important, en plus d’être propulseur de jeunes talents.