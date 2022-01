Mercato PSG : encore du boulot pour Leonardo

La suite après cette publicité

Récupérer de l'argent, dégager de la masse salariale, réduire un effectif trop dense à certains postes. Ce ne sont pas les missions préférées d'un directeur sportif mais ce sont souvent les enjeux qui rythment un mercato. Et Leonardo les connaît bien. Le Brésilien avait l'objectif de trouver des solutions pour de nombreux joueurs au cours de ce mercato hivernal, dans l'optique de réduire l'important déficit qui se profile. Comme nous vous l'expliquions en décembre, sept joueurs étaient principalement concernés.

Parmi eux, un est déjà parti, à savoir Rafinha, prêté à la Real Sociedad. Un autre a suivi, le gardien espagnol Sergio Rico, officiellement parti pour Majorque, également sous la forme d'un prêt. Les clubs espagnols ont donc bien répondu à l'appel pour ces deux joueurs appréciés en Liga, mais quid des autres ? En défense, Abou Diallo, Thilo Kehrer et Layvin Kurzava sont les principaux concernés pour un départ, sans évoquer le cas Colin Dagba, qui a refusé Saint-Etienne. Diallo continue d'attirer l'intérêt de l'AC Milan. Les discussions sont d'ailleurs toujours actives entre les deux clubs, et il n'est pas exclu qu'un accord aboutisse.

Aucune grosse vente à l'horizon

Cela bouge beaucoup moins pour Thilo Kehrer, revenu dans la rotation ces dernières semaines et auteur de deux buts lors des deux derniers matches, contre l'OL et Brest. A priori, il ne bougera pas durant les derniers jours qui restent dans ce mercato hivernal. Ce n'est pas ce qu'espère Layvin Kurzawa, qui veut trouver un endroit où rebondir. West Ham et la Lazio seraient toujours sur le coup, et le PSG peut encore espérer trouver une solution.

Cela sera plus compliqué pour Leandro Paredes. Ce n'est pas une nouveauté, le milieu argentin veut poursuivre l'aventure dans la capitale française, lui qui est sous contrat jusqu'en 2023. Pourtant, les dirigeants franciliens continuent de le proposer à plusieurs clubs, le dernier en date étant Tottenham, dans le cadre des négociations pour Tanguy Ndombélé. Mais Paredes repousse les différentes approches. Le PSG pourrait décider de finalement prêter Eric Dina Ebimbe (21 ans), qui est parvenu à entrer dans la rotation de Mauricio Pochettino mais qui a besoin de plus de temps de jeu pour s'aguerrir encore plus.

En attaque, l'épineux dossier Mauro Icardi est toujours au point mort. Et cela ne s'est pas particulièrement arrangé au cours des derniers jours. Alors que la Juventus a toujours semblé une option viable, le club turinois a, semble-t-il, changé son fusil d'épaule. Sa nouvelle cible prioritaire se nomme Dusan Vlahovic, le serial buteur de la Fiorentina. Mauro Icardi, bientôt 29 ans, n'incarne pas l'avenir aux yeux des dirigeants turinois, mais le vent peut encore tourner. Une chose est sûre, le PSG ne récupérera pas une somme folle durant ce mois de janvier, mais il lui reste encore une grosse semaine pour trouver des portes de sortie aux indésirables annoncés.