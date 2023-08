Chelsea va lâcher plus de 100M€ pour un joueur de Premier League, la Juve force encore pour Romelu Lukaku

Chelsea sort une 4e offre !

Les Blues sont à l’arrêt sur un dossier qu’ils essayent pourtant de débloquer depuis de nombreux jours, celui de Moisés Caicedo. Selon les informations du Sun, le club londonien va encore revenir à la charge avec une quatrième offre ! Les trois premières ont été refusées par son club de Brighton. Le tabloïd explique donc que les Blues n’abandonnent pas et vont cette fois proposer plus de 90 M£ en échange du milieu équatorien, soit environ 105 M€. Reste à savoir ce que répondront les Seagulls, qui en demandaient au départ 100M£. Affaire à suivre…

Dusan Vlahovic est entré en jeu lors du match de préparation face au Real Madrid et il en a profité pour marquer lors de la victoire de la Vieille Dame (3-1) face à la Maison Blanche. Ce vendredi, le joueur fait donc la Une de La Gazzetta dello Sport. Il faut dire que son avenir est loin d’être écrit dans le marbre puisque les Turinois continuent de discuter d’un potentiel échange avec Chelsea et Romelu Lukaku. Pour l’instant, « c’est Vlahovic 1-Lukaku 0 », peut-on lire dans le média qui prend plutôt le parti de l’attaquant serbe, tout en précisant que les discussions entre les deux clubs se poursuivent. En effet, Chelsea veut régler le dossier Lukaku, mais aussi avoir un attaquant de plus après la blessure de Nkunku en préparation. Du côté des Bianconeri, pour l’instant, on attend que le montant du chèque grimpe en plus de l’échange, on espère passer des 20M€ proposés à au moins 35 ou 40 M€, en plus de Lukaku. On retrouve ce gros dossier en Une du Corriere dello Sport. Le quotidien transalpin revient sur les points que nous venons d’évoquer, mais ajoute une précision importante. Le secteur financier de la Juventus autorise un échange, mais il reste donc maintenant à savoir quel sera le chèque ajouté à l’opération.

De retour en Angleterre, avec le témoignage poignant d’Aaron Ramsdale, le portier d’Arsenal. Ce dernier s’est livré longuement dans un article écrit par ses propres soins et publié dans The Players’ tribune, ce jeudi. Aujourd’hui, le reste de la presse anglaise revient sur le témoignage de Ramsdale qui est revenu sur le lynchage médiatique qu’il a subi ces dernières années, notamment après son transfert à Arsenal. Au-delà des critiques sur son transfert, il a également dévoilé certains passages de sa vie privée comme l’homosexualité de son frère, son dégoût de l’homophobie, et la fausse couche de sa femme à son retour de la Coupe du monde. Et il a notamment expliqué s’être beaucoup confié à son coach Mikel Arteta qui l’a toujours soutenu. C’est ce que rapporte le Daily Mirror ce vendredi, mais aussi le Daily Express. Un soutien sans faille de son entraîneur qui l’a beaucoup aidé, dans les moments difficiles.