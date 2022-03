La France écrase l'Irlande du Nord !

76e | Arnaud Kalimuendo enfonce encore plus l'Irlande du Nord ! (5-0)

Amine Gouiri initie un contre et décale sur la droite Nathan Ngoumou. Ce dernier centre vers le second poteau pour Arnaud Kalimuendo qui contrôle de la poitrine et enchaîne d'une reprise acrobatique qui se loge sur la droite du but de Dylan Berry.