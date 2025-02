Le vice-président du Fenerbahçe prend la défense de Mourinho après des accusations de racisme

Si la rencontre entre Galatasaray et Fenerbahçe a accouché d’un triste 0-0, l’après-match a, comme souvent en Turquie, beaucoup chauffé. Au cœur de la polémique, on retrouve, encore et toujours, José Mourinho. En conférence de presse, l’entraîneur Portugais avait déclaré que le banc de touche de l’équipe adverse « sautait comme des singes », et que le match avait été de meilleure qualité car il avait été arbitré par le Slovène Slavko Vincic, et non un arbitre turc. Il n’en fallait pas moins pour que les pensionnaires du RAMS Park s’insurgent et publient un communiqué annonçant des poursuites pénales ainsi que des plaintes officielles auprès de l’UEFA et de la FIFA, pour dénoncer « une rhétorique inhumaine sans équivoque », et des « propos racistes ».

Le Fenerbahçe a tenu de monter au créneau pour défendre le Special One. Dans un entretien accordé au Daily Mail, Acun Ilicali, vice-président du club, a fermement repoussé toute accusation de racisme : « Nous sommes sûrs à plus de 110 % que son intention n’était pas d’être raciste. Tout au long de sa vie, il a toujours eu de très bonnes relations avec des personnes du monde entier, de différentes nationalités. C’est tellement clair. C’est une insulte à l’intelligence de certaines personnes. Ils ont essayé de manipuler la description de José et, à la fin de la journée, nous avons vu une approche fausse et théâtrale de la part de Galatasaray. Quand il a dit qu’ils sautaient comme des singes, il décrivait le mouvement, ce qui est clairement compréhensible car les images sont maintenant publiques. Il décrivait simplement, comme dire « vous courez comme un lapin » ou « vous êtes mauvais comme un serpent ». Nous utilisons des animaux pour décrire avec un peu d’exagération et c’est aussi simple que cela. » Le dirigeant de l’écurie stambouliote a aussi expliqué que son club allait contre-attaquer : « Nous irons en justice contre Galatasaray pour avoir accusé notre entraîneur car c’est une accusation très répugnante. » L’affaire semble loin d’être close.