OM-Bayer Leverkusen : les recrues prennent leur temps

Sur les coups de 20h, dans un Orange Vélodrome survolté, les nouvelles recrues de l’Olympique de Marseille ont eu droit à leurs premières ovations. Le speaker de l’enceinte a égrené les noms des nouveaux les uns après les autres. Évidemment, mention spéciale pour Iliman Ndiaye, le nouvel enfant chéri des supporters marseillais. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang ont, bien évidemment, eu droit à leurs applaudissements.

C’était l’occasion aussi pour l’OM de terminer sa campagne de préparation en affrontant un gros, le Bayer Leverkusen, dernier 6e du championnat allemand. Il faut dire que le temps presse puisque les Phocéens devront battre le Panathinaïkos dans une petite semaine en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pour se mesurer à l’équipe allemande, tous les nouveaux étaient titulaires à l’exception de Renan Lodi.

On devine déjà Ndiaye

Forcément, c’était une curiosité. Surtout concernant le jeune attaquant débarqué de Sheffield. Il n’a pas franchement eu l’air d’être happé par les 62073 supporters venus se masser dans une enceinte qui ne demande qu’à rugir alors que la température était plutôt clémente. Il s’est montré à son aise. Il n’a pas eu beaucoup de ballons à négocier, certes, mais on peut déjà deviner qu’il est un joueur qui se retourne vite et qui veut aller très rapidement de l’avant.

Même s’il est sorti sur blessure (des crampes) aux alentours de l’heure de jeu, on a pu observer (ou presque) une belle association avec Pierre-Emerick Aubameyang. L’ex d’Arsenal, du Barça et de Chelsea n’a plus vraiment les jambes d’antan, mais il garde une technique certaine. Lui non plus n’a pas franchement été trouvé dans les meilleures conditions, mais ses remises en une touche vont, premièrement, bien aider à remonter le bloc et, deuxièmement, à déverrouiller quelques blocs bas.

Sarr sera un chouchou

Sur le côté, Ismaïla Sarr est celui qui a probablement le plus été remarqué. Il est virevoltant et il court extrêmement vite. On le savait déjà, il devrait faire quelques malheurs dans les défenses de Ligue 1 cette saison. Avec ce type de joueurs, il faut s’attendre à du déchet. Il en a eu ce mercredi soir, mais il sera, à coup sûr, l’un des chouchous de l’OM.

Geoffrey Kondogbia, lui, sera sans aucun doute une pièce maîtresse de Marcelino. Il défend beaucoup et surtout oriente le jeu. C’est lui qui, dans le double-pivot du milieu, fait office de meneur de jeu reculé. Les passes vers l’avant, c’est pour lui. Renan Lodi a fait sa première apparition après les crampes d’Emran Soglo. Il a montré qu’il savait dribbler et truquer quelques phases. Il devrait être important, mais il n’était pas encore à 100% et cela se sent notamment au démarrage.

Marcelino était d’ailleurs très content d’eux : « cela fait très peu de temps qu’ils sont ensemble. Aubameyang une semaine, Sarr moins et encore moins Ndiaye. Ce sont des joueurs de qualité. Face à une défense rugueuse et puissante, ils ont montré leur qualité. Nous sommes une équipe en construction. Très peu de joueurs ont fait toute la préparation. Je pense que la semaine prochaine on sera mieux organisé. Je suis optimiste et très content de ce que j’ai vu ». Ce mercredi soir, le résultat (1-2), est anecdotique. Les nouvelles recrues semblent en forme et devraient être titulaires la semaine prochaine pour le premier match de Ligue des Champions de la saison de l’OM.