Euro 2020, Équipe de France : le onze des grands absents

La suite après cette publicité

Comme d'habitude, chaque liste de Didier Deschamps est scrutée de très près. Certains jubilent en voyant leur chouchou parmi les joueurs retenus par le sélectionneur, pendant que d'autres l'ont mauvaise en constatant l'absence de leur joueur préféré. Mais avec un maximum de 26 joueurs sélectionnables, forcément, il faut faire des choix forts, surtout lorsqu'on a un tel vivier. On peut d'ailleurs faire un sacré onze en prenant en compte les différents absents, où on retrouve des joueurs blessés et d'autres qui n'entraient tout simplement pas dans les plans de DD.

Dans les cages par exemple, Alphonse Aréola a perdu sa place, lui qui était à une époque assez souvent retenu. De même pour Benoît Costil, qu'on a vu dans le groupe France par le passé. Les prestations de Mike Maignan avec le LOSC n'ont laissé aucune chance aux deux portiers cités ci-dessus. En défense, Didier Deschamps a notamment préféré Jules Koundé à Dayot Upamecano, qui avait débuté récemment, ainsi qu'à Samuel Umtiti, un cadre de l'équipe à une époque pas si lointaine, mais dont la saison à Barcelone a encore été minée par des pépins physiques.

Des champions du monde 2018 restés sur la touche

Sur les latéraux, le Madrilène Ferland Mendy rate cet Euro en raison d'une blessure, quand beaucoup demandaient aussi la sélection de Théo Hernandez, auteur d'un bel exercice 2020/2021 avec l'AC Milan. Dans l'entrejeu, où il y a aussi beaucoup de concurrence, difficile de ne pas penser à Tanguy Ndombele ou à Nabil Fekir, qui réalise une belle année 2021 en Andalousie avec le Betis. Les jeunes Eduardo Camavinga ou Houssem Aouar eux payent leur coup de moins bien en club ces derniers mois, ce qui explique aussi la non-sélection de Steven N'Zonzi, champion du monde il y a trois ans.

Enfin, devant, on peut penser aux Marseillais Florian Thauvin et Dimitri Payet, qui ont eu le droit à plusieurs capes ces dernières années, mais qui n'ont pas pu se faire une place pour cet Euro suite à leur saison pas forcément pleine en terres phocéennes. Anthony Martial, handicapé par des pépins physiques, doit lui aussi laisser sa place, alors qu'Alexandre Lacazette est encore une fois écarté malgré une saison globalement satisfaisante avec Arsenal. Quant à André-Pierre Gignac, il n'était plus vraiment un candidat crédible. L'inverse d'un Jonathan Ikoné en forme, mais barré par la concurrence...