L'Olympique Lyonnais s'offre Islam Slimani !

Auteur d'une belle saison l'an passé avec l'AS Monaco où il avait inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 18 matches de Ligue 1, Islam Slimani n'avait finalement pas été conservé par le club du Rocher malgré une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Revenu à Leicester avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2021, l'attaquant algérien de 32 ans a dû ronger son frein. Dans un effectif où Jamie Vardy est la vedette indiscutable et où Kelechi Iheanacho performe en tant que doublure, il n'a disputé que 19 minutes de jeu face à Aston Villa (défaite 1-0), bien trop peu.

Annoncé à l'Olympique de Marseille ou au Stade Rennais cet été, il avait été aussi dans le viseur de l'Olympique Lyonnais sans que cela se concrétise par un transfert. En novembre dernier, c'était le grand rival des Gones, l'AS Saint-Étienne qui avait posé ses pions pour le mercato hivernal. Mais c'est bien vers l'OL qu'Islam Slimani s'est dirigé. Car oui, l'équipe de Rudi Garcia est repartie à la charge récemment. La raison ? Les envies de départ de Moussa Dembélé (24 ans), devenu doublure et qui était en perte complète de confiance (1 but en 16 matches).

Islam Slimani de retour en Ligue 1

L'attaquant français est parti sous la forme de prêt à l'Atlético de Madrid ce qui a ouvert la voie à l'arrivée d'Islam Slimani. Voulant se débarrasser d'un gros salaire, Leicester n'a pas insisté et a donc accepté de laisser partir son Champion d'Afrique 2019 librement. Une belle affaire pour l'Olympique Lyonnais qui compte désormais un joueur habitué à la Ligue 1 dans son effectif afin de jouer les doublures derrière le trio Karl Toko Ekambi-Memphis Depay-Tino Kadewere.

Arrivé dans un rôle de joker, Islam Slimani tentera donc de se faire sa place et découvre ainsi le huitième club de sa carrière après le JSM Chéraga, le CR Belouizdad, le Sporting CP, Leicester, Newcastle, Fenerbahçe et Monaco. Fier d'annoncer la venue du joueur pour un an et demi, l'Olympique Lyonnais s'est fendu d'un communiqué : «afin de compenser le départ de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid, l’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international algérien Islam Slimani pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022». Un renfort de poids pour l'Olympique Lyonnais dans la course au titre.