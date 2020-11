Mario Balotelli pourrait rebondir en Turquie

Après son épisode français, à Nice puis à Marseille, Mario Balotelli pensait rebondir dans un club huppé. Finalement, ce ne fut pas le cas et le fantasque Italien s'est retrouvé en Italie, du côté de Brescia. Lors de cette petite année, il a joué 19 rencontres et marqué cinq buts. Mais sa fin d'aventure a été mouvementée et il a finalement rompu son bail (juin 2022), se retrouvant libre à l'issue de cette saison.

La suite après cette publicité

Mario Balotelli fait tellement fantasmer que beaucoup d’yeux étaient braqués sur lui pour savoir où, à 30 ans, il allait à nouveau rebondir. Finalement, le natif de Palerme n'a trouvé aucun club et est donc libre de tout engagement. « Pour Balotelli, il y aura toujours une solution: c'est l'un des attaquants les plus forts d'Italie, je ne suis pas inquiet. Il restera en Europe », déclarait ainsi son agent, Mino Raiola, en septembre dernier.

Le coach n'en veut pas

Le Genoa s'est essayé, l'Association sportive de Saint-Étienne (ASSE) y a pensé aussi, en vain. Mais, ce lundi, nous apprenons grâce à Fotomaç, qu'il pourrait retrouver les terrains en Turquie. Le Besiktas n'est pas franchement content du rendement d'Aboubakar et aimerait beaucoup récupérer l'Italien, qui voit d'un bon œil cet intérêt. Mais là où le bât blesse, c'est que jusqu'ici l'entraîneur du club, Sergen Yalcin, lui, n'en voulait pas.

La direction de l'écurie stambouliote aurait rouvert le dossier demandant au coach s'il avait changé d'avis. Si tel était le cas, Erdal Torunoğulları, le responsable des transferts, se mettrait sur une chaise face à Raiola pour négocier. Le Besiktas serait absolument certain de pouvoir conclure ce dossier. Reste maintenant à connaître l'état d'esprit du coach de la formation classée 11e en Süper Lig…