PSG : les dernières vérités de Leonardo sur le dossier Kylian Mbappé

Le Paris SG y croit encore. Alors que le contrat de Kylian Mbappé (23 ans) expire en juin 2022, le club de la capitale espère toujours pouvoir le conserver. Le discours de Leonardo, directeur sportif parisien, dans les colonnes de L'Équipe ce jeudi est là pour le prouver. «Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder», a lâché le Brésilien, jugeant que les Rouge-et-Bleu avaient leurs possibilités.

La suite après cette publicité

Pour autant, si le patron du sportif souhaite y croire, il dément avoir envoyé une nouvelle offre à son champion du monde 2018 (50 M€ annuels jusqu'en juin 2024 et une prime à la signature de 100 M€). «Ce n'est pas vrai. On n'a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible», a-t-il indiqué.

Pas de nouvelle offre, mais des espoirs

Considérant que l'argent ne sera pas un problème dans ce dossier, Leo a profité de cet entretien pour envoyer un message fort à son n° 7 et lui rappeler ce que le PSG peut continuer à faire pour lui. «Maintenant, je pense que Kylian a vraiment une grande réflexion. Le ressenti qu'il y a eu samedi au stade c'est magnifique. Quelque chose se crée, pas seulement pour lui. Je ne suis pas là pour être mielleux mais d'autres clubs n'ont pas des ultras comme ça. Ça peut peser», a-t-il expliqué, communiquant également auprès de ses supporters, avant de poursuivre.

«Je ne pense pas qu'il jugera sur le résultat contre le Real. On a une génération qui vient, on a des jeunes de la formation, on a l'envie de faire d'autres investissements. Ce qui a été fait par le Qatar depuis dix ans a amené le PSG parmi les grands. Aujourd'hui, le club est une réalité. Il est aimé, admiré, respecté», a-t-il conclu, comme un argumentaire pour convaincre son joyau de rester un peu plus longtemps. Son discours fera-t-il mouche ?