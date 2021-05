Manchester United : la menace des fans à la famille Glazer dans une lettre ouverte

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool, initialement prévu à 17h30, a été reporté après des scènes de chaos à Old Trafford. Les fans du club mancunien, n'ayant toujours pas digéré le projet de Super League dont faisait partie leur club de cœur, ont en effet voulu faire entendre leur colère en s'introduisant de force dans le « théâtre des rêves » et en manifestant en masse contre le propriétaire américain des Red Devils depuis 2005, la famille Glazer. Au lendemain de ces actes ayant fait le tour du monde, le Manchester United Supporters Trust (MUST), un important groupe supporters de MU, a écrit une lettre ouverte adressée à Joel Glazer, dans laquelle il appelle ce dernier à répondre d'urgence avant vendredi à un plan d'action découpé en quatre points, sous peine de voir des événements de l'ampleur de ceux observés dimanche se reproduire.

« Cher Joel, [...] Nous ne savons pas si vous l'avez vu, mais après les événements d'hier, nous sommes convaincus que votre attention est désormais pleinement concentrée sur la question de savoir ce qui se passera par la suite à Manchester United. Tout d'abord, soyons très clairs sur le fait que personne ne veut que ce qui s'est passé à Old Trafford hier soit un événement régulier. [...] Mais ce qui s'est passé est le point culminant de seize ans au cours desquels la propriété du club par votre famille nous a conduits à l'endettement et au déclin, et nous nous sommes sentis de plus en plus mis à l'écart et ignorés. Après seize ans, aucun membre de la famille Glazer n'a jamais eu autant qu'une conversation avec nous, les Supporters Trust du club. Hier, cette frustration a atteint son point d'ébullition. Pour la grande majorité des milliers de participants à la manifestation, ils ont fait entendre leur voix pacifiquement et respectueusement », précise ainsi la lettre du MUST, dont le plan d'action proposé à la direction se décompose en quatre étapes: