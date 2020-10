Kevin De Bruyne s'exprime sur la possible venue de Lionel Messi à Manchester City

Cela a été le feuilleton du mercato estival : le possible départ de Lionel Messi du FC Barcelone. S'il est finalement resté, de nombreuses grosses écuries rêvaient de l'attirer. Parmi elles, on retrouvaient Manchester City, annoncé en pôle et avec des arguments solides comme la présence de Pep Guardiola et d'un effectif bourré de talents. Dans ce groupe, il y a Kevin De Bruyne, élu meilleur joueur de Premier League la saison dernière.

Interrogé sur l'éventualité de voir débarquer la Pulga chez les Citizens à la fin de son contrat (2021), le Belge n'a pas montré un enthousiasme débordant : « honnêtement, je m'en fiche. S'il vient, c'est une bonne chose, s'il ne le fait pas, il y a suffisamment de bons joueurs dans le club avec qui j'aime jouer ». Voilà qui est dit.