Ligue 1
OM : Gerónimo Rulli est blessé !
@Maxppp
L’OM vit une fin de saison plus que chaotique. Sixième de Ligue 1 après plusieurs résultats décevants, le club marseillais n’a plus son destin en main et devra s’imposer, ce samedi, face à Nantes pour garder un petit espoir dans la course à la Ligue des Champions.
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Pour cette rencontre, Habib Beye devra toutefois composer sans huit cadres et notamment Gerónimo Rulli. Absent, le portier argentin devrait céder sa place à Jeffrey De Lange dans les buts. Selon les dernières informations de L’Equipe, le portier olympien est touché au dos.
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