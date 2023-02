La billetterie pour l’entraînement du PSG explose

La suite après cette publicité

C’est un fait rare et le public parisien ne veut pas manquer cette occasion. Ce vendredi, l’entraînement du PSG sera ouvert au public à partir de 17h30 et jusqu’à 18h30 au Parc des Princes. Une première depuis onze ans. Les supporters du club de la capitale se sont donc rapidement précipités sur les places dès l’ouverture de la billetterie. Selon France Bleu, 15 000 places ont déjà été réservées.

Il reste toutefois encore des places en virage Auteuil (5 euros), ainsi qu’en tribune Paris et Borelli (8, 12 et 15 euros). À deux jours d’un Classique très attendu, cette décision de la part de la direction pourrait permettre au club et aux joueurs d’être plus unis avant un match capital pour la suite du championnat.

