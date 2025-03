Fenerbahçe : José Mourinho fracasse Allan St-Maximin !

Absent du groupe face à Samsunspor lors du match nul du Fenerbahce (0-0), Allan Saint-Maximin voit sa brouille avec José Mourinho s’intensifier. Après de multiples publications sur le compte Instagram du joueur pour laisser entendre qu’il faisait des efforts mais que l’entraîneur ne lui faisait pas confiance, l’ancien manager du Real et de Chelsea est violemment tombé sur le joueur en conférence de presse.

«Il n’est pas en forme. Il peut poster des Photoshop s’il veut. Mais il ne peut pas jouer au football s’il ne s’entraîne pas. Il ne s’est jamais entraîné quatre jours de suite sur les trois derniers mois», a dénoncé le Special One, évoquant notamment la fuite des données d’entraînement du joueur. «C’est de la manipulation. Ce jour-là, il avait couru plus que les autres parce qu’il était en séance individuelle et que le reste de l’équipe faisait une séance tactique», a expliqué Mourinho, passablement énervé, avant de quitter précipitamment la zone mixte.