Chelsea : Thomas Tuchel et Romelu Lukaku ont fait la paix

La suite après cette publicité

Tout est bien qui finit bien ? Écarté du groupe et privé du choc contre Liverpool (2-2), dimanche en Premier League, après sa prise de parole dans la presse italienne ces derniers jours, Romelu Lukaku (28 ans) a clairement irrité la direction de Chelsea, en enfreignant notamment les règles du vestiaire. L'homme aux 68 buts en 101 sélections avec les Diables Rouges avait notamment évoqué être mécontent de sa situation sportive au sein du club londonien.

Mais ce n'est pas tout : « Big Rom », comme il est habituellement surnommé, avait également déclaré sa flamme à l'Inter Milan, le club qu'il a quitté l'été dernier en échange de 115 M€ pour rallier la capitale anglaise. « J’espère vraiment du fond du cœur revenir à l’Inter non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serai encore au plus haut niveau pour gagner plus ensemble », avait notamment lâché celui qui porte désormais le n°9 à Chelsea.

Lukaku a reconnu son erreur

Pour régler cette situation inconfortable, aussi bien pour les Blues et leur direction que pour Romelu Lukaku lui-même, une réunion était notamment prévue ce lundi, entre Thomas Tuchel et le buteur belge. Selon Sky Sport Italia, les événements se sont déroulés convenablement et le « problème Lukaku » est désormais réglé. Les esprits sont vraisemblablement apaisés après ce rendez-vous à Cobham, même si la communication officielle des Blues lèvera définitivement le voile à ce sujet.

Toujours est-il que l'ancien attaquant de l'Inter Milan, qui aurait reconnu son erreur, d'après Sky Sports, devrait rester du côté de Stamford Bridge cet hiver, sauf incroyable retournement de situation. La fin du feuilleton semble donc déjà proche. Une bonne nouvelle pour Chelsea et Thomas Tuchel, qui vont avoir besoin d'un grand Lukaku pour aller détrôner Manchester City de leur fauteuil de leader en Premier League.