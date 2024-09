Mattéo Guendouzi s’enflamme pour l’OM de Roberto de Zerbi

Invaincu depuis la reprise en Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), l’Olympique de Marseille réalise un début de saison tonitruant. Une situation qui se traduit par la position du club phocéen au classement, qui caracole en tête du championnat à égalité de points avec le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain (13 pts). Logiquement, les prouesses de Roberto de Zerbi et ses ouailles ne passent pas inaperçues chez les anciens joueurs de l’OM. Si Mattéo Guendouzi porte aujourd’hui les couleurs de la Lazio de Rome, l’international français reste attentif aux performances de la formation olympienne. Sous le charme, il n’a pas hésité à livrer son pronostic pour la saison en cours.

«Le regard que j’ai sur l’OM cette saison, c’est une saison qui va être très excitante, je vais rater 0 match, ça, c’est sûr. Il y a une très belle équipe, un très bon coach, beaucoup de joueurs avec qui je joue à la Lazio m’en parlent parce qu’il était à Sassuolo et qu’il a fait de magnifiques choses. Je pense que le championnat va être beaucoup plus ouvert que les précédentes saisons parce qu’il y a des joueurs très importants qui sont partis du PSG et ça rééquilibre un peu les débats. J’ai une entière confiance en l’OM. Je pense vraiment qu’ils peuvent faire quelque chose de très grand parce qu’il y a vraiment l’équipe pour. Et je n’ai aucun doute qu’ils vont soulever un trophée, je ne sais pas lequel, mais ça c’est sûr», a assuré le Français lors d’une interview accordée à Free Foot.