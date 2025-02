Atlético de Madrid : les premières critiques commencent à s’abattre sur Antoine Griezmann

Antoine Griezmann est le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid, et il est peut-être aussi le meilleur joueur de l’histoire du club de la capitale espagnole. Du moins, en termes de régularité et d’accomplissements sous la tunique des Colchoneros. Cette saison encore, il affiche des statistiques plus qu’intéressantes, avec 15 buts et 6 passes décisives au compteur.

Mais ces derniers matchs, il a un peu plus de difficultés. Il sort ainsi de trois rencontres compliquées, face à Getafe en Coupe, puis lors du derby madrilène en Liga, et enfin ce duel contre le Celta hier. Une méforme remarquée dans les médias espagnols. « Ce n’est pas une question de chiffres et de statistiques, mais une question de sensations », indique par exemple Relevo dans un long article publié ce dimanche sur le Français.

Un tour sur le banc ?

S’il conserve la confiance de Diego Simeone et que tout ceci ne remet pas en question le joueur qu’il a été pour l’Atlético, certains supporters commencent tout de même à grincer un peu des dents. Surtout qu’autour de lui, des joueurs offensifs comme Julian Alvarez et Giuliano Simeone sont plutôt performants, alors que sur le banc, d’autres mériteraient peut-être de prendre un peu de temps de jeu au Français, à l’image d’Alexander Sorloth, encore décisif contre le Celta après être entré en cours de match.

S’il est encore peu probable de voir le Norvégien s’emparer de la place de titulaire du Français, l’idée de donner un peu plus de repos au joueur qui va sur ses 34 ans doit sûrement germer dans l’esprit de Diego Simeone, qui sait que cette saison, son équipe est un candidat sérieux au titre de Liga mais aussi de Ligue des Champions. Et il aura besoin d’un Grizi frais et en forme pour y parvenir…