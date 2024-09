Real Madrid : Kylian Mbappé s’est pris le bec avec un arbitre

Rien n’échappe aux journalistes espagnols concernant Kylian Mbappé. Depuis son arrivée au Real Madrid, les faits et gestes du Français sont épiés et diffusés, même lorsque ce dernier est surpris en train de regarder un article de Foot Mercato sur son portable. Movistar + est allé encore plus loin en diffusant les coulisses de la discussion entre l’ancien Monégasque et l’arbitre de la rencontre Real Madrid - Espanyol Barcelone, au moment du carton jaune distribué au numéro 9 madrilène.

La suite après cette publicité

Face à un Kylian Mbappé totalement interloqué, l’arbitre José Luis Munuera Montero tente d’expliquer que ce dernier a eu une attitude irrespectueuse envers lui, à cause d’un geste du bras. Accusé d’être méprisant envers l’officiel de 41 ans, le capitaine des Bleus a reçu un carton jaune de ce dernier, dans l’incompréhension la plus totale.