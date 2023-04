Zinedine Zidane veut entraîner la Juventus Turin !

C’est le rêve de nombreux clubs, à commencer par le Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021 et chacune de ses apparitions suscite autant d’enthousiasme que de questions. Le PSG a tâté le terrain après le passage de Mauricio Pochettino mais s’est finalement tourné vers l’attelage Luis Campos-Christophe Galtier. Vu l’échec de la saison parisienne, le nom de ZZ revient avec insistance.

La suite après cette publicité

Mais Zinedine Zidane cèdera-t-il un jour aux sirènes parisiennes ? C’est loin d’être sûr, si l’on en croit certaines déclarations, comme la plus récente de Christophe Dugarry. Selon nos informations, le PSG n’a jamais été une priorité dans l’esprit de l’entraîneur français. Par contre, la Juventus Turin en est une.

À lire

Harry Maguire et MU se font laminer en Angleterre, le Barça veut récupérer 100 M€

L’obstacle Allegri à surmonter

Selon les informations de RMC, c’est bel et bien le club turinois que vise désormais le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Son autre club de cœur, où il a évolué de 1996 en 2001, lui a déjà fait les yeux doux par le passé, en 2019 et il avait alors failli replonger. La Juventus Turin n’a évidemment pas oublié Zizou.

La suite après cette publicité

Cela tombe bien, Zizou non plus, et la Juventus serait son option prioritaire pour revenir sur le banc de touche. Et tant pis si la Juve n’est plus au sommet du football italien, et encore moins européen. Le challenge de réinstaller les Bianconeri parmi les équipes majeures séduirait Zidane. Encore faut-il que la Juve se décide à se séparer de Massimiliano Allegri, sous contrat jusqu’en 2025 avec un salaire annuel de 7 M€. Régulièrement critiqué et souvent nerveux cette saison, ce dernier ne fait plus l’unanimité. Contrairement à la mythique figure Zinedine Zidane.