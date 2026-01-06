CAN 2025 : plus personne n’arrête l’Algérie !

Une impressionnante renaissance. Après le fiasco des deux dernières CAN, très peu pensait que l’Algérie était capable de se relever d’une aussi belle manière. Surtout que le début de mandat de Vladimir Petkovic n’avait pas vraiment emballé les suiveurs de la sélection algérienne. Et pourtant, dans cette CAN, les Fennecs avaient bluffé leur monde en remportant leurs trois premiers matches dans les phases de poules et en livrant des prestations très abouties.

La suite après cette publicité

Mais le premier gros test se passait donc ce mardi lors des 8es de finale face à la RDC. Un adversaire coriace, en grande confiance depuis plusieurs mois, et qui devait poser quelques soucis à cette équipe algérienne. Du moins sur le papier. Car pendant la rencontre, si la délivrance est venue à la toute fin des prolongations grâce à un missile de l’entrant Adil Boulbina (1-0, 119e), l’Algérie n’a jamais vraiment semblé en grand danger. Aidée probablement par la maladresse technique des attaquants congolais, la formation algérienne a aussi montré une impressionnante solidité et une aisance dans les transitions avec plusieurs joueurs en grande confiance.

L’Algérie gonflée à bloc

Et forcément après ce succès, l’Algérie arrive avec le plein de confiance avant de défier le Nigéria, autre équipe impressionnante depuis le début de la compétition. «Ca nous tenait à cœur de se qualifier aujourd’hui face à une bonne équipe du Congo. C’était un match assez disputé. Le plus important, c’était de gagner quand tu sors des poules. On était solide. Mais sur l’ensemble du match je pense qu’on mérite de gagner c’est pour ça que ça bascule en notre faveur. Oui, le Nigéria on connaît bien. C’est une top équipe différente du Congo. On aura plus d’espaces pour s’exprimer et c’est à nous d’être prêt dans quatre jours. Ca va être un gros match, deux grosses équipes africaines. On connaît bien, ça va se jouer sur des détails. Moi avec mon expérience, j’essaye d’aider, il a mis un super but. C’est un jeune joueur. C’est comme ça qu’on va aller loin. On a besoin de tout le monde, que ce soit 10 minutes ou 45 ou titulaires. On sait que tout le monde a du talent, peut faire la différence et c’est ça qui est bien» confiait Riyad Mahrez en zone mixte après la rencontre.

La suite après cette publicité

Souvent critiqué depuis quelques années après les nombreux échecs en CAN, les cadres comme Aissa Mandi semblent aussi renaître et ils n’ont pas manqué de souligner l’état d’esprit de cette équipe algérienne depuis le début de la compétition. «On a essayé de gagner le match du début à la fin, on a eu les meilleures occasions. Après la RDC est une équipe compliquée à manœuvrer, ils défendent très bien. On n’a rien lâché avec un état d’esprit irréprochable jusqu’à la fin. C’est ce qui fait notre force. On savait que le public serait le 12e dont on a besoin dans les moments difficiles » réagissait justement Aissa Mandi en zone mixte. Un sentiment partagé par Himad Abdelli, qui a remplacé au pied levé Ismael Bennacer sorti sur blessure. «On sait que ça va être un gros match, contre une très belle équipe. Mais nous aussi, on est une belle équipe et on va tout faire pour être en demi. On a fait un gros match avec beaucoup de cœur et on va tout faire pour se qualifier. L’entrée de Boulbina, ou autre, ça fait la différence. Félicitations à lui. Nous on est une équipe offensive, on fait tout pour marquer et on n’attend pas les tirs au but. » Ce samedi, l’Algérie en pleine confiance affrontera donc le Nigéria pour un choc qui s’annonce passionnant. En 2019, les Fennecs avaient déjà croisé la route des Super Eagles avec un coup franc iconique de Mahrez. Avec le succès qu’on leur connait. Et justement cette année-là, l’Algérie avait remporté tous ses matches de poules et avait engrangé beaucoup de confiance. Bis repetita ?