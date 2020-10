Angers : Rayan Aït-Nouri vers Wolverhampton

Le président d'Angers en personne l'a confirmé à Téléfoot mardi dernier. Rayan Aït-Nouri (19 ans) va quitter son club formateur avant la fermeture du marché des transferts. De nombreux clubs sont intéressés comme les grands d'Espagne (Barça et le Real Madrid) en plus de Valence, et en Angleterre où les deux Manchester ont un œil sur lui, tout comme Wolverhampton.

A trois jours de la fin du mercato, les choses ne sont toujours pas décidées mais elles s'affinent. RMC Sport indiquait dans la journée que Valence et Wolverhampton, deux écuries où Jorge Mendes (l'agent du latéral gauche également) fait la pluie et le beau temps, tenaient la corde mais ce soir sur Téléfoot, Stéphane Moulin affirme que ce sont bien les Wolves qui devraient accueillir Aït-Nouri.