Juve : le héros Mbangula s’excuse pour sa performance face au PSV

Quand on est un jeune joueur qui jouait encore avec l’équipe Next Gen de la Juventus et qui découvre le haut niveau, on ne peut que se réjouir d’être devenu un membre incontournable de l’équipe première (25 apparitions, 4 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues) d’une équipe aussi prestigieuse que celle du club italien. Mieux quand on marque un but décisif en barrage de Ligue des Champions avec la Juve, on doit savourer et vivre l’instant présent. Mais pas Samuel Mbangula, entré à la pause hier soir.

L’ailier gauche international espoir belge de 21 ans, auteur d’une grosse prestation face au PSV ce mardi soir, n’était pas content de sa prestation, c’est le moins que l’on puisse dire. «Je suis peut-être le héros du match, mais je ne peux pas être satisfait de la manière dont j’ai joué. Je n’ai pas bien rempli mon rôle, surtout au début. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. C’est pourquoi je tiens à m’excuser pour cette performance. Je sais que c’est mon premier but, mais j’ai du mal à sourire lorsque ma performance n’est pas bonne.» Une autocritique suffisamment rare pour être soulignée et qui n’a pas manqué d’être relevée par les médias italiens, peu habitués à de telles sorties d’après match, notamment chez les jeunes joueurs. De son côté, Thiago Motta a déclaré en conférence de presse : «je suis content qu’il ne soit pas lui-même content de son match. Il a une attitude fantastique et une grande ambition».