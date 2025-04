C’est la panique au Real Madrid !

La saison du Real Madrid a basculé le 16 avril dernier. Après avoir affiché un visage inquiétant à l’Emirates Stadium en quart de finale aller de la Ligue des Champions (0-3), les champions d’Europe en titre, qui promettaient pourtant un match de feu lors de la seconde manche à Bernabéu, ont de nouveau offert un triste spectacle, s’inclinant de nouveau face à Arsenal. Pour les troupes de Carlo Ancelotti, les objectifs restants sont désormais à l’échelle nationale, et cela passe par une finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone ce samedi. Mais alors que le troisième Clasico de la saison approche, les Merengues ont toutes les raisons d’avoir peur de l’ogre blaugrana, dans cette rencontre qui s’annonce décisive pour l’avenir de leur entraîneur.

Du côté de la Maison blanche, tous les voyants sont au rouge ou presque avant cet affrontement de la plus haute importance. Forcément, les deux premières rencontres face aux Blaugranas cette saison sont encore dans toutes les têtes du côté de la Casa Blanca. Pour rappel, les Culés avaient complètement croqué leur rival historique : un écrasant 4-0, au Bernabéu qui plus est, en Liga en octobre dernier, puis un 5-2 en finale de Supercoupe d’Espagne en janvier, plus humiliant encore, tant la différence dans le jeu entre les deux équipes était encore plus flagrante. Mais alors que les écuries madrilène et catalane affichent des dynamiques opposées depuis le début de la saison, ce qui s’est encore accentué ces dernières semaines, le Real Madrid doit en plus de cela faire face à une cascade de blessures. Alors que l’infirmerie était déjà occupée par plusieurs cadres, de nouveaux éléments sont allés la rejoindre contre Getafe ce mercredi.

Cinq blessés, et un Mbappé incertain

C’est un scénario qui revient trop souvent du côté madrilène ces dernières saisons, mais qui se produit cette fois-ci au pire moment. Le ton semblait avoir été donné dès le début du mois d’octobre, avec la terrible blessure de Dani Carvajal, victime d’une rupture du ligament croisé contre Villarreal. Absent des terrains depuis, l’Espagnol avait confié début avril espérer un retour en mai. Toujours en défense, Carlo Ancelotti doit également se passer d’Eder Militão. Le Brésilien a subi la même blessure que son compère arrière droit, à la différence que celle-ci est survenue en novembre dans son cas, lors d’un match de Liga contre Osasuna. Il y a également le cas Ferland Mendy, qui n’a plus été vu sur un terrain depuis mars, bien que son coach ait affirmé espérer le voir prêt pour affronter le Barça samedi. Mais c’est un joueur hors de forme qui se présenterait sur la pelouse de Séville ce week-end.

Si ces pépins physiques sont connus de longue date à Madrid, deux nouveaux joueurs ont dû quitter le terrain plus vite que prévu ce mercredi contre Getafe. Il y’a d’abord eu David Alaba, qui a lui aussi terriblement souffert de son corps cette saison. L’Autrichien a été contraint de céder sa place à la pause. Son club a expliqué qu’il souffrait d’une gêne à la jambe gauche et qu’il passerait une IRM ce jeudi. Autant dire que sa présence contre les coéquipiers de Lamine Yamal samedi relèverait du miracle. Pour Eduardo Camavinga, c’est désormais officiel : le Français a été victime d’une rupture complète du tendon de l’adducteur gauche, et sa saison est d’ores et déjà terminée. Enfin, il y a évidemment le cas Kylian Mbappé. L’avant-centre avait été blessé lors du match retour contre Arsenal, touché au niveau de la cheville. Absent pour affronter Getafe, rien n’est moins sûr quand à sa présence pour affronter l’actuel leader de Liga. Si du côté des supporters merengues, nombreux sont ceux à croire à ce qui ressemble à un exploit, Barcelone n’a peut-être jamais autant semblé favori contre son meilleur ennemi.