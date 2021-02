Liverpool tombe d'accord pour Ozan Kabak, Shkodran Mustafi vers Schalke 04

Parti sur les traces du défenseur central croate de Marseille Duje Caleta-Car (24 ans), Liverpool va finalement accueillir Ozan Kabak. Le défenseur turc de Schalke 04 âgé de 20 ans est une cible de longue date des Reds et un accord viendrait d'être trouvé comme l'annonce Sky Italia.

La suite après cette publicité

Ozan Kabak va ainsi débarquer en Angleterre sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Dans l'autre sens, Shkodran Mustafi (28 ans) devrait débarquer chez les Knappen en provenance d'Arsenal. Sky Germany vient d'ailleurs d'annoncer que le champion du monde 2014 va arriver libre pour les six prochains mois.

Sky sources: Shkodran Mustafi has just signed his contract with @s04. Contract with Arsenal already terminated. As reported: 6-months-deal until the summer, then he’s a free agent. Now all the files need to be uploaded, then it’s a done deal #DeadlineDay @Sky_Dirk @Sky_Marc pic.twitter.com/aMLMByT23m